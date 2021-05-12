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Şehit aileleri kısıtlamadan muaf tutuldu

Şehit aileleri kısıtlamadan muaf tutuldu

12.5.2021

İÇİŞLERİ Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, şehit ailelerinin arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.
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