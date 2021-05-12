Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yarından itibaren yeni bir safhaya geçileceğini duyurdu.

Bakan Koca'nın yaptığı açıklama şöyle;

Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim.

Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2021

Uzman isimden aşı uyarısı: Yan etkileri 2 günden fazla sürerse...

Aydın’da aşı sayısı yarım milyona ulaştı

Aşı kartı nasıl çıkartılır? HES uygulamasında yeni dönem! Sağlık Bakanlığı aşı kartı çıkarma...

AB'den BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay