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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz"

Son dakika: Sağlık Bakanı açıkladı! "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz

12.05.2021, 20:07 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021, 20:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yarından itibaren yeni bir safhaya geçileceğini duyurdu.

Bakan Koca'nın yaptığı açıklama şöyle;

Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim.

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