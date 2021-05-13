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Haberler Gündem Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Kısıtlamalar kademeli kalkıyor

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Kısıtlamalar kademeli kalkıyor

Sağlık Bakanı , paylaştığı bayram mesajında kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı açıklamasında bulundu. Koca ayrıca, 'Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Kısıtlamalar kademeli kalkıyor
DHA

13.05.2021, 16:16 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021, 16:24

Bakan Koca, Twitter hesabından görüntülü bayram mesajı yayınladı.

Bakan Koca mesajında, ramazan ayının sonuna geldiklerini hatırlatarak, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Bayram geldi. Bayram hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamıdır. Bayramı bayram yapan kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır. Bunun için bekleriz bayramları. Salgın hastalık gölgesindeki üçüncü bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan; ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanları hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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