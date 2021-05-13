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Haberler Gündem İsrail'den Gazze'ye zehirli gaz saldırısı!

'den 'ye zehirli gaz saldırısı!

'deki , 'in düzenlediği saldırıda kullandığı zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenlerin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İsrail'den Gazze'ye zehirli gaz saldırısı!
DHA

13.05.2021, 11:57

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden bir grup Filistinlinin zehirli gazla öldürüldüğünden şüphelendiklerini açıkladı.

Bakanlık resmi sitesinde yer alan açıklamada, Gazze'deki Shifa Hastanesi'ne getirilen hayatını kaybetmiş Filistinlilerin, zehirli gazla öldüğünden şüphelendiklerini belirtti. Bakanlık, tıbbi numunelerin daha ileri araştırmalar için adli tıp ekipleri tarafından toplandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son resmi verilerine göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin 14'ü çocuk, 5'i kadın toplamda 56 kişi olduğunu açıkladı. İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 335 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

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