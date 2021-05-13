Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan yayınladığı mesajında, "Sevgili kardeşim, Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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