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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan mesajı

Son dakika haberi...Başkan , nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

13.05.2021, 09:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan yayınladığı mesajında, "Sevgili kardeşim, Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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