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Son dakika: İsrail Şeridi’ne kara operasyonu başlattı

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu.

Son dakika: İsrail Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattı

14.05.2021, 00:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021, 01:10

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı el-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı kanlı saldırı ile buna karşı geliştirilen askeri direnişe ilişkin bilgi verdi.

Kassam Tugayları'nın saldırılarının İsrail'in kırılganlığını ortaya koyduğunu söyleyen Ebu Ubeyde, "Silahımız ve gücümüz toprağımız, halkımızı korumak ve kutsal değerlerimiz içindir. Ödediğimiz ve ödeyeceğimiz her bedel Mescid-i Aksa ve Kudüs'e fedadır. Düşmanla savaşmaktan bir saat bile geri durmayacağız. Halkımız rahat olsun ki yeterli cephanemiz bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

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