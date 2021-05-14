AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir

Son dakika haberi: İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarına Türkiye'nin tepkileri sürüyor. Sivil Filistin halkını hedef alan İsrail, Avrupa basınının 3 maymunu oynamasıyla işgal girişimini hızlandırdı.

İsrail'in katliamına sessiz kalmayan Ankara'dan tepkiler peş peşe yükseldi.





ÖMER ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki geldi. Çelik; "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor." dedi.

UTANILACAK NE KADAR SUÇ VARSA HEPSİNİ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Gazze'ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze'ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yoketme ve katletme saldırılarıdır.

SERİ KATLİAMLAR

Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı... Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur.

CUMHURBAŞKANIMIZ DIŞINDA DÜNYAYI HAREKETE GEÇİRMEYE ÇALIŞAN KİMSE GÖZÜKMÜYOR

Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir.

"İŞGAL DERHAL SON BULMALIDIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından tepkisini şöyle getirdi:

"İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor. Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

"GÖKTE YAPILIP YERE İNDİRİLEN ŞEHİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İsrail'e tepkisinde şu ifadelere yer verdi;

"Ve Kudüs şehri, Gökte yapılıp yere indirilen şehir." Bugün, hem de bayram gününde yine kalbimize bir ağırlık çökse de bu zulüm elbet bitecek.

"TERÖR DEVLETİ YERYÜZÜNÜN VİCDANINI KANATIYOR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor.Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir."

ŞEHİT SAYISI ARTIYOR

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'i çocuk olmak üzere 119'a, yaralananların sayısı da 830'a yükseldi.

İşgalci İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırın dozunu giderek arttırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 31'i çocuk, 19'u kadın olmak üzere 119'a ulaştığı bildirildi. Yaralı sayısının ise 830'a yükseldiği aktarıldı.