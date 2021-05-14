Bakan Hulusi Akar’dan Hudut Kartalları’na ziyaret

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Bakan Akar ve Komutanlar, sınırın sıfır noktasındaki Hacıpaşa Hudut Karakolu'na gitti. Askerlerin bayramını kutlayan Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz büyük bir başarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın şu ana kadar çok büyük zayiatlar verdiğini görüyoruz. 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.