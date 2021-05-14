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Bakan Hulusi Akar’dan Hudut Kartalları’na ziyaret

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral , Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Ramazan ayının son iftarını Hatay'da hudut kartalları ile yaptı.

Bakan Hulusi Akar’dan Hudut Kartalları’na ziyaret

14.5.2021

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Bakan Akar ve Komutanlar, sınırın sıfır noktasındaki Hacıpaşa Hudut Karakolu'na gitti. Askerlerin bayramını kutlayan Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz büyük bir başarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın şu ana kadar çok büyük zayiatlar verdiğini görüyoruz. 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

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