Kirli ittifakın paneli

SOSYO Politik Saha Araştırmaları Merkezi ve Wabi Sabi Sağlık Araştırmaları Merkezi ortaklığıyla 15-16 Mayıs'ta online olarak düzenlenecek "Pandemi krizine sözümüz var" panelleri, CHP ve DEVA gibi partilerin HDP ve benzeri unsurlarla nasıl bir ittifak halinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Skandal etkinlikte CHP'den Manisa Milletvekili de olan Grup Başkan Vekili Özgür Özel, HDP'den Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, Öcalan'ın avukatlığını yürüten Asrın Hukuk Bürosu'ndan Serbay Köklü, sözde Barış Grubu Sözcüsü Yüksel Genç de birer konuşma yapacak. Bu arada etkinlikte PKK'nın uzantısı bir derneğin Avrupa'da düzenlediği panelde "Kuzey Kürdistan Temsilcisi" olarak konuşan TTB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya da yer alacak.

İMRALI ANLATILACIAK

Skandal panelde, "Pandemi sürecinde siyasetin krizi ve dönüşümü", "Pandeminin ekonomik çıkmazı/pandemik kapitalizm", "Pandemi de cezaevi koşulları" ve "Pandemi ile yükselen cinsiyetçilik" konuları tartışılacak.

Elebaşı Öcalan'ın avukatlığını yürüten Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Serbay Köklü'nün konuşma konusu da dikkat çekti. Köklü, etkinlikteki panellerden birinde "Bir pandemik pratik: Tecrit hukuku ve İmralı Sistemi" başlıklı bir konuşma yapacak.

CHP'li Özel, HDP'li Beştaş ve DEVA'lı Fırat ise, "Muhalefet etme ve iktidar kurma ilişkilerindeki kriz/ dönüşüm" başlıklı panelde konuşacak.