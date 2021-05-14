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Haberler Gündem ‘Terör örgütünün nefesi kesildi’

‘Terör örgütünün nefesi kesildi’

‘Terör örgütünün nefesi kesildi’

14.5.2021

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Eruh ilçesindeki Gabar Dağı'nda bulunan Akrep Tepe Üs Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerini ziyaret etti. Operasyondaki 'Rozet ve Akrep' birliklerinin de telsizden bayramlarını kutlayan Bakan Soylu, "Her birinizin bayramını tebrik ediyoruz. Allah nice bayramlara huzurla birlikle, sağlıkla ulaşmayı nasip etsin. Ayrıca size kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem selamlarını hem de bayram dileklerini getirdik. Burada kahramanca bir mücadele yapıyorsunuz. Girmediğiniz yer kalmadı, mücadele etmediğiniz alan kalmadı. Terör örgütünün nefesini kestiniz" diye konuştu. Bakan Soylu, bayram nedeniyle Suriye'nin Afrin kentinde görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

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