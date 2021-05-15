Başkan Erdoğan'dan 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarlarını kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Çok çekişmeli geçen ve müthiş bir finalle neticelenen sezonda centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı gönülden tebrik ediyor, yeni sezonda hepsine başarılar diliyorum.

BAKAN KASAPOĞLU:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig 2020-2021 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından yarışı şampiyon olarak göğüsleyen Beşiktaş Jimnastik Kulübünü kutluyorum. Üç güzide kulübümüzün Süper Lig'in son haftasına kadar sürdürdüğü zirve mücadelesinde kazanan Türk futbolu oldu. Bu çetin mücadele sonucunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere yönetimi ve siyah-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'a başarılar diliyorum."