İsrail'den savaş suçu! Gazze'de medya binasını vurdu!

İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu bir medya merkezini havaya uçurdu.

14 katlı binaya yapılan saldırı anı kameralar tarafından kaydedildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurarak yerle bir etti. 13 katlı binaya yapılan saldırı anı kameralar tarafından kaydedildi.

İSRAİL'DEN GAZZE'DE MEDYA MERKEZİNE SALDIRI

İsrail ordusunun, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binanın vurulacağı uyarısında bulunmuştu.

Uyarıdan çok kısa bir süre sonra gazetecilerin malzemelerini bile almasına izin vermeden bina bombalanarak havaya uçuruldu. Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu 13 katlı bina tamamen çöktü.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Savaş suçu olarak kabul edilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bombardımanın ardından 13 katlı binanın toz bulutları arasında çöktüğü görülüyor.

Basın merkezlerinin vurulması, gazetecilerin, sağlıkçıların ve sivillerin hedef alınması savaş suçu olarak biliniyor. Ancak, dünya İsrail'in saldırılarına gözlerini kapamış durumda, sessizlik sürüyor.