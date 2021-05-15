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Haberler Gündem Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için sona doğru! 48 saat içinde...

Thodex kurucusu için sona doğru! 48 saat içinde...

'a kaçan Thodex'in kurucusu ’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı. Özer ile ilgili işlemlerin birkaç gün içinde tamamlanması öngörülürken Faruk Fatih Özer'in yakalandıktan sonra 48 saat içinde 'ye iadesinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için sona doğru! 48 saat içinde...

15.05.2021, 12:05

Thodex vurgununda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Üst düzey emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, firari Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin operasyonun birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Arnavutluk'taki operasyona destek için ülkeye giden Türk polisi geri dönerken gözler, bu ülkeden gelecek açıklamaya çevrildi.

OPERASYON 4 ÜLKEDE DEVAM EDİYOR
Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon Başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor.

İADESİ YAKALANDIKTAN SONRA 48 SAAT İÇİNDE YAPILACAK
TRT Haber'de yer alan habere göre Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Kırmızı bültenle aranan Özer'in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak.

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