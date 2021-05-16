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Haberler Gündem FETÖ’nün yurtdışı okulları birer birer kapanıyor

’nün yurtdışı okulları birer birer kapanıyor

FETÖ’nün yurtdışı okulları birer birer kapanıyor

16.5.2021

TÜRKİYE, nitelikli ve kaliteli insanlar yetiştirmek için ve FETÖ'nün sözde eğitim ayağına karşı Maarif Vakfı aracılığıyla dünyanın 44 ülkesinde kaliteli eğitim kurumları açmaya devam ediyor. Bu kapsamda örgütün Amerika ve Avrupa dışında Asya ve Afrika'daki sözde eğitim kurumlarının üçte ikisi Türkiye'ye devir, kapatılma, millileştirme veya başka uluslararası eğitim kurumlarına satış yoluyla elden çıkarıldı. Ana okulundan üniversiteye kadar 44 ülkedeki yurtlar dahil 398 eğitim kurumu ile kaliteli eğitim imkanı sunan Türkiye Maarif Vakfı, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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