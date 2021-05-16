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Haberler Gündem İsrail'in saldırılarında 174 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarında 174 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi.

İsrail'in saldırılarında 174 Filistinli hayatını kaybetti
AA

16.05.2021, 11:49

Sadece gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yıkılan binalardan birinin enkazından Şifa Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Başkanı Doktor Eymen Ebu el-Avf'ın da cansız bedeninin çıkarıldığını aktaran Kudra, gece yarısından itibaren yapılan saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 45 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI: İSRAİL, SOYKIRIM SAVAŞI YAPIYOR
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün basın mensuplarına gönderdiği videolu açıklamasında, "Filistin halkı, İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail, özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor; evlerini başlarına yıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 150 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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