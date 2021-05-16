Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye yeşil ışık

TERÖR Örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP destekli Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili kriz yaşanıyor. Son günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğine ilişkin açıklama yapması, İyi Parti tabanında Meral Akşener'in aday olması yönünde gelen baskılar, Millet İttifakı'nın iki ortağını karşı karşıya getirdi.

İyi Parti Grup Başkanı Ahad Andıcan, Parti Genel Başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ve etrafındaki isimlerin Akşener'in adaylığı konusunda ısrarcı oldukları belirtiliyor. Bu isimlerin ısrarcılığında parti tabanından gelen isteklerin yattığı kaydediliyor.

İŞBİRLİĞİ GELEBİLİR

CHP'de ise hesaplar Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye kilitlendi. Millet İttifakı'nın örtülü ortağı HDP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda işbirliği yapabileceklerine ilişkin açıklamalarının Kılıçdaroğlu cephesinde karşılık bulduğu ifade ediliyor. HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'ın, "Millet İttifakı içinde değiliz, öyle bir düşüncemiz de yok. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde oturulur, konuşulabilir, görüşülebilir" şeklindeki açıklamasının Kılıçdaroğlu ve CHP' yönetimini rahatlattığı dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu, önceki gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "O süreç geldiğinde zaten bu görüşmeler bir şekliyle gerçekleşir" demişti. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, yine terör örgütün uzantılarıyla işbirliği yapabileceği şeklinde yorumlandı.