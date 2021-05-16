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Son dakika: Başkan Erdoğan Ruhani ile 'in saldırıları hakkında görüştü

Son dakika haberi... Başkan , Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Görüşmede 'in 'e düzenlediği saldırılar ele alındı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Ruhani ile İsrail'in saldırıları hakkında görüştü
DHA

16.05.2021, 15:45 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021, 16:03

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti.

Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.

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