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Haberler Gündem Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı!

Son dakika: 'den yüz yüze eğitim kararı!

Son dakika haberi..., "Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek." açıklamasında bulundu.

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı!

16.05.2021, 10:44 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021, 10:55

MEB: 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

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