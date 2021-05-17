  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan açıkladı: O terörist etkisiz hale getirildi

Başkan Erdoğan açıkladı: O terörist etkisiz hale getirildi

Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı , PKK'nın genel sorumlusu kod isimli teröristin 'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Erdoğan, (PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir." dedi.

Başkan Erdoğan açıkladı: O terörist etkisiz hale getirildi

17.05.2021, 20:23 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021, 20:44

Gündeme bomba gibi düşen son dakika haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini duyuran Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü

PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüştür. Çok kanlı eylemlerin faili olan bu terörist Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur.

(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir.

Sofi Nurettin, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğunun net delilidir.

Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya koymuştur.

"Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, insanımıza zarar veren, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini hatırlatıyorum."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan açıkladı: O terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.