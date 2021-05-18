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Haberler Gündem Antalyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finali canlı izle!

Antalyaspor- finali canlı izle!

'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan , final maçında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar 2. kupayı müzesine götürmek isterken, Antalya ekibi ise kupayı alıp Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Dev final A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte maçın 11'leri...

Antalyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finali canlı izle!

18.05.2021, 20:05

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59. Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında bugün İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Saat 20.45'te başlayacak. Müthiş final A Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Beşiktaş'ta sezonu kapattıkları açıklanan Cenk, Hasic ve Aboubakar'ın yanı sıra, Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanması sonrası omzunun çıktığı açıklanan Ljajic'in mücadelede görev yapması beklenmiyor. Antalya'da ise Serdar dışında eksik bulunmuyor

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar

Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Ghezzal, Josef, Atiba, N'Koudou, Larin

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