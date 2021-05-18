Antalyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finali canlı izle!

59. Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında bugün İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Saat 20.45'te başlayacak. Müthiş final A Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
Beşiktaş'ta sezonu kapattıkları açıklanan Cenk, Hasic ve Aboubakar'ın yanı sıra, Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanması sonrası omzunun çıktığı açıklanan Ljajic'in mücadelede görev yapması beklenmiyor. Antalya'da ise Serdar dışında eksik bulunmuyor
ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar
Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Ghezzal, Josef, Atiba, N'Koudou, Larin
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