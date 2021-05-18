Haberler Gündem Antalyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finali canlı izle!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar 2. kupayı müzesine götürmek isterken, Antalya ekibi ise kupayı alıp Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Dev final A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte maçın 11'leri...

18.05.2021, 20:05