Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kupası finalinde rakibi Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'in ardından Türkiye Kupası'nı da kaldıran Beşiktaş'ı tebrik etti.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum.
Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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