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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

Başkan Erdoğan'dan 'a tebrik

Başkan , finalinde rakibi 'u 2-0 mağlup ederek 'in ardından Türkiye Kupası'nı da kaldıran 'ı tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

19.05.2021, 00:56

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum.

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