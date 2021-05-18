Kovid-19’un yayılım hızı tam kapanma ile kesildi

KORONA virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan'da 37 bin 674 olan vaka sayısı, sürecin son gününde yüzde 72 azalarak 16 Mayıs itibarıyla 10 bin 512 oldu. Günlük hasta sayısı da bu süreçte 2 bin 715'ten 920'ye düştü. Aynı süre içerisinde günlük vefat sayısı 339'dan 223'e, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 581'den 2 bin 468'e geriledi. Tam kapanma sürecinde 3,5 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı, böylece ülke genelinde uygulanan toplam aşı dozu 16 Mayıs saat 23.56 itibarıyla 25 milyon 800 bin 278'e ulaştı.

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