Normalleşme sürecinde yeni kritik eşik "Yüzde 50"

Son dakika haberleri... Bayram sonrası açılma kararıyla sevinmiş olsak da içimizde hâlâ bir tedirginlik var. Tam kapanmanın ardından ne kadar güvende olduğumuz hepimizin merak konusu oldu. Kapanmayla birlikte salgın kontrol altına alınabildi mi, tam olarak ne zaman rahatlamış oluruz, büyükşehirlerdeki yoğun bakımların doluluk oranları ne oranda değişti, açılma sonrası dikkat etmemiz gerekenler neler gibi sorularımızı Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin cevapladı…

BÜYÜKŞEHİRLERDE CİDDİ DÜŞÜŞ

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların aşılanmaya başlamasıyla Covid-19'un en ölümcül olduğu gruplardaki risklerin azaldığını ve ölüm oranlarının düştüğünü görmüştük. İki haftalık tam kapanmadan önce alınan ve uygulanan önlemlerle de vaka artış hızı düşmeye başlamıştı. Yasaklardan hemen önce büyükşehirlerden yapılan göç, diğer illerdeki vaka sayılarında kısmi bir dalgalanmaya neden oldu. Fakat İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde vaka sayısının iki hafta öncesine kıyasla ciddi bir düşüş gösterdiğini görüyoruz.

KISITLAMALAR KALKACAK

İlk iki dalgada da gördüğümüz üzere, azalan vaka sayısı normalleşme ile çok hızlı bir şekilde artmaya başlıyor. Elimizdeki tek koz ise aşılar. Ülkemizde uygulanmaya başlanan Sinovac ve Biontech aşılarına SputnikV aşısının da aday olması ile önümüzdeki aylarda 100 milyon doz aşı tedarik edilmesi planlanıyor.

Nüfusun yüzde 50'sinin aşılanması bile vaka sayılarını ciddi oranda düşürüp, Covid-19'a bağlı ölüm sayılarını da tek haneli rakamlara düşürebilecek. Temmuz ayına kadar 30 milyon vatandaşımıza daha aşı uygulanması halinde yüzde 50 oranına ulaşabiliriz. Nüfusun yüzde 50'sinin aşılanmasıyla tamamen normalleşemesek de yurt dışı ve şehirlerarası kısıtlamalar kalkacak, turizm sezonu açılacak, okullar ve restoranlar tedbirli de olsa açık kalmaya devam edecektir. 2021 yılı için en büyük ümidimiz, en azından nüfusumuzun yarısının tamamen aşılanmış olması.

TAMAMEN NORMALLEŞEMEYİZ

Daha 1-1.5 ay önce hastalarımız için yer bulmakta zorlanıyorduk. İstanbul'daki acil durum hastaneleri de dahil olmak üzere neredeyse tüm hastanelerdeki yoğun bakımlar Covid-19 hastalarıyla doluydu. Çok zorlandığımız günlerdi. Şu an için yoğun bakımlardaki doluluk oranı yarı yarıya azaldı. Benzer biçimde yoğun bakım ihtiyacı olmayan yatan hastaların sayısı da ciddi oranda azaldı. Bazı COVID servislerimiz kapandı ve eski işleyişine döndü. Fakat halen COVID-19 hastası yatırmaya devam ettiğimizi ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların acile başvurmaya devam ettiğini de belirtmeliyim. Bir buçuk ay öncesine göre çok daha iyi durumdayız fakat tamamen normalleşecek kadar değil.

HASTANELER VE TOPLU TAŞIMADA ÇİFT MASKE

Hastaneler, kamu kuruluşları, adliye ve kalabalık toplu taşıma ortamlarında bulaş riskini minimuma indirmek için çift maske kullanımını öneriyorum. Bunun dışında çift maske kullanımına gerek yok. Yineliyorum; açık ve kalabalık olmayan alanlarda bulaşma riski çok düşük. En fazla bulaş kendimizi en yakın hissettiğimiz bireylerden evde, işyerinde veya restoran-kafelerde oluyor. En riskli ortamlar buralar.