Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada yeni döneme geçileceğini duyurdu. Koca, "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2021

AŞI ÖNCESİ SONRASI BUNLARA DİKKAT

Öte yandan Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, koronavirüs salgınındaki aşılamada uykunun çok önemli olduğunu belirterek, ''Aşı öncesi ve sonrası en az 6 saat uyuyun. Uyumazsanız vücudunuzda savunma hücreleri oluşamaz, virüsle savaşınız da yarı yarıya azalmış olur'' dedi.

Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, koronavirüs salgınındaki aşılamada uykunun çok önemli olduğunu belirterek, ''Aşı öncesi ve sonrası en az 6 saat uyuyun. Uyumazsanız vücudunuzda savunma hücreleri oluşamaz, virüsle savaşınız da yarı yarıya azalmış olur'' dedi.

AŞI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN"

Doç. Dr. Altıntaş, koronavirüs salgınında aşılamanın aralıksız sürdüğünü ifade ederek, aşı olacak vatandaşların aşı öncesi ve sonrasında mutlaka korunması gerektiğini kaydetti. Doç. Dr. Altıntaş, "Mutlaka aşı olmadan önce bir ağrı kesiciler kullanılmaması gerekiyor. Çünkü ağrı kesici kullanılması aşının etkinliğini azaltıyor. İkincisi alerji ilaçlarının kullanılmaması gerekiyor. Üçüncüsü de çok iyi 6 saatin üzerinde mutlaka uyku uyunması gerekiyor. Alerji hastalarının özellikle şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Mutlaka birkaç günlüğüne alerji ilaçlarına ara vermeleri gerekiyor. Bizim aşıdaki amacımız şu, kişiye o mikropla ilgili bilgiyi veriyoruz ve vücudun savunma hücrelerinin o bölgeye gelmesini istiyoruz. Gelsin toplansınlar diye. Ama alerji ilaçları ne yapıyor? Hani kolunuzda, bacağınızda kaşıntı olmasın diye o alerji hücrelerinin oraya gelmesini o ilaçlar engelliyor. Dolayısıyla o ilaçları aldığınız zaman o bölgelerde ya da kanınızın içerisinde savunma hücrelerinin gelmesini engellediği için virüsle savaşınızda zayıflıklar meydana geliyor" dedi.

"UYUMAZSANIZ VİRÜSLE SAVAŞINIZ YARI YARIYA AZALIR"

Doç. Dr. Nejat Altıntaş, koronavirüs aşısının uykuyla ilgili henüz bir çalışması olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Ama daha önceki aşılarla ilgili yapılmış çalışmalar var. Şunu göstermişler, sadece bir hafta boyunca 6 saatin altında uyuyacak olursanız ve grip aşısı olacak olursanız, grip aşısının tutma ihtimali, hani bizim aşılar amacımız nedir? Aşı oluruz, vücudumuzda antikor üretilmesini isteriz. Antikor biriksin ki vücuda virüs girdiği zaman öldürebilsin. İşte sadece bir hafta 6 saattin altında uyuyacak olursanız vücutta oluşan antikor seviyesi uyuyan insana göre yüzde 50 daha az. Yani bu dönemde biliyorsunuz, herkesin uykusu bozulmuş vaziyette, insanlar uyumuyorlar, gece yatmıyorlar, sabah doğru düzgün kalkmıyorlar ister istemez. Gittiniz koronavirüs aşısı oldunuz ama düzgün uyumadınız 6 saatin altında uyudunuz. Sizde oluşacak antikor seviyesi yüzde 50'nin daha altındadır. O zaman uykunun en büyük faydası uyumak sizin koronayı yenmenize sebep olur. Aksi takdirde vücudunuzda savunma hücreleri oluşamaz, virüsle savaşınız da yarı yarıya azalmış olur. Bunun için aşı ve sonrası en az 6 saat uyumak önemli" diye konuştu.

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