Son dakika: Kırmızı Liste'den bir isim daha silindi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, jandarma SİHA/İHA, jandarma özel harekat ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle "Kırmızı" kategoride aranan "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK'nın silahlı kolu HPG'nin de sözde Askeri Konsey üyesi olan Aydın Şimşek, son 10 yıldan bu yana Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu. Eylem yapamadığı için örgüt tarafından pasiflikle suçlanan Şimşek, Kandil'den gelen talimat üzerine Kuzey Irak'a kaçma planları yapıyordu.

Sorumlu olduğu dönemde 10 Milyonluk Kırmızı listede aranan Nevzat Gündüz, Murat Üzer, Hejar Çelik, İshak Özçaktu, Dr. Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı, Suna Taş, 1 Milyonluk Turuncu listede aranan Latife Hanibi, Abdulsıttar Özer gibi isimlerinde içinde yer aldığı 20'den fazla teröristin etkisiz hale getirilmesi üzerine "Başarısızlıkla" suçlanan terörist Aydın Şimşek'ten terör örgütü özeleştiri raporu istemişti.

Telsiz görüşmesi yapmayan, sığınaktan çıkmayan, Kuzey Irak'la bağlantı kurulması gerektiğinde de yanındaki teröristleri telsizle görüştüren Şimşek'in kaçma hazırlığındayken öldürüldüğü belirlendi.

TERÖRİST ŞİMŞEK'İN BİZZAT KATILDIĞI EYLEMLERDEN BAZILARI ŞÖYLE:

25 Ağustos 2014: Diyarbakır'da polis Osman Bal'ın evinin önünde suikast sonucu şehit edilmesi

26 Ağustos 2014: Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli polis Ali Kızıloğlu'nun şehit edilmesi

30 Ekim 2014: Diyarbakır'da Astsubay Nejdet Aydoğdu'nun hamile eşine meyve alırken pazarda eşinin yanında şehit edilmesi

Son dakika: PKK'nın Suriye sorumlusu terörist Sofi Nurettin böyle vuruldu

12 Ağustos 2015: Diyarbakır'da Özekli Jandarma Karakoluna saldırıda uzman çavuş Fatih Gökşen'in şehit edilmesi, 5 askerin yaralanması

31 Ağustos 2015: Diyarbakır'da trafik polisleri İlker Narin ile Ahmet Gılıç'ın şehit edilmesi

23 Eylül 2015: Silvan'da uzman çavuş Mehmet Ali Sarak'ın şehit edilmesi

1 Ekim 2015: Silvan'da Astsubay Tolga Topçuoğlu, Uzman Çavuş Sinan Uçan'ın şehit edilmesi

15 Aralık 2015: Silvan'da uzaktan kumandalı bombayla Özel Harekât Şube Müdürü Ahmet Kabukçu ile polisler Mustafa Nohut, Nuri Yazanel'in şehit edilmesi

14 Ocak 2016: Diyarbakır Çınar'da Emniyet binası ile polis lojmanlarına bomba yüklü araçla saldırı sonucu 1'i polis 6 kişinin şehit edilmesi, 39 kişinin yaralanması

17 Şubat 2016: Ankara Merasim sokakta askeri servis araçlarına yönelik bombalı saldırı sonucu 29 kişinin şehit edilmesi, 61 kişinin yaralanması

18 Şubat 2016: Sur İlçesinde mayınlı saldırıda Astsubay Halit Zil ani Çelik, erler Kadir Görgülü, Recep Bodur, Fatih Yeniay, Mustafa Bilgili, Mustafa Nerkis ve Oğuz Arslan'ın şehit edilmesi

13 Mart 2016: Ankara Kızılay'da otobüs duraklarına bombalı saldırıda çoğu üniversite öğrencisi 38 kişinin ölümü, 125 kişinin yaralanması

24 Mart 2016: Lice-Diyarbakır karayolundaki Mermer Jandarma Karakoluna bomba yüklü araçla saldırıda 3 askerin şehit edilmesi, 24 askerin yaralanması

31 Mart 2016: Diyarbakır'da polis servis aracına yönelik uzaktan kumandalı saldırıda 10 özel harekât polisinin şehit edilmesi, 15'i polis 30 kişinin yaralanması.

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor

6 Nisan 2016: Diyarbakır Bismil'de uzman çavuş Mehmet Sait Çelik'in şehit edilmesi

12 Nisan 2016: Diyarbakır Hani ilçesinde jandarma komutanlığı binasına bombalı saldırıda 3 askerin şehit edilmesi, 46 askerin yaralanması

1 Mayıs 2016: Diyarbakır Dicle İlçesinde jandarma tabur komutanlığına bomba yüklü araçla saldırıda 1 askerin şehit edilmesi, 26 kişi yaralanması

12 Mayıs 2016: Diyarbakır'ın Tanışık Köyü Dürümlü mezrasında bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 16 köylünün öldürülmesi

10 Ağustos 2016: Diyarbakır'ın Sur İlçesi 10 Gözlü Köprü civarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu aynı aileden 1'i bebek 5 sivil vatandaşın ölümü, 5'i polis 12 kişinin yaralanması

15 Ağustos 2016: Diyarbakır Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5'i polis, 3'ü sivil 8 kişinin ölümü, 45 kişinin yaralanması

18 Ağustos 2016: Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı sonucu 3'ü polis 5 kişinin şehit edilmesi, 217 kişinin yaralanması

4 Kasım 2016: Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü aracın patlatılması 1'i 8 aylık bebek 13 kişinin ölümü, 105 kişinin yaralanması

10 Aralık 2016: İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Arena'da polislere yönelik bombalı saldırıda 38'i polis 7'si vatandaş 45 kişinin şehit edilmesi, 148 kişinin yaralanması.

17 Aralık 2016: Kayseri'de 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı saldırı sonucu 15 askerin şehit edilmesi, 55 askerin yaralanması.

1 Ağustos 2017: Lice'de Binbaşı Ümit Çelik ile Uzman Onbaşı Erkan Sakal'ın şehit edilmesi

5 Temmuz 2018: Lice'nin Akçabudak Köyünde Arıcılık yapan Remzi Güler ile engelli oğlu Mahmut Güler'in kurşuna dizelerek öldürülmesi

12 Eylül 2019: Kulp İlçesi Ağaçkorur Köyünde mayınlı saldırı sonucu odun toplamaya giden 7 Köylünün öldürülmesi, 10 köylünün yaralanması

8 Nisan 2020: Kulp'un Güleç Köyünde odun toplamaya giden köylülere bombalı saldırıda Sedat Hazar, Burhan Tanrıkulu, Ahmet Erboğa, Alaattin Yıldız, Hacı Akdeniz'in öldürülmesi

9 Ocak 2021: Lice İlçesinde Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in şehit edilmesi