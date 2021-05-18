Son dakika: PKK'nın Suriye sorumlusu terörist Sofi Nurettin böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır." denildi
1️⃣ Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/Qwsacymbdi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2021
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