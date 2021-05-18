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Haberler Gündem Son dakika: PKK'nın Suriye sorumlusu terörist Sofi Nurettin böyle vuruldu

Son dakika: PKK'nın Suriye sorumlusu terörist böyle vuruldu

Son dakika haberi..., PKK’nın sözde Suriye genel sorumlusu "" kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

Son dakika: PKK'nın Suriye sorumlusu terörist Sofi Nurettin böyle vuruldu

18.05.2021, 14:59

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır." denildi

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