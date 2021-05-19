Geri dönüşümden vazgeçmem

Kayseri'den küçük yaşlarda geldiği İzmir'de uzun yıllar hurda işinde çalışan Şevket Ünal, ilk şirketini 36 yaşında kurup patronluk koltuğuna geçti. 25 yıldır ülke ekonomisine katkı sağladıklarını anlatan Ünal, demir çeliğin en önemli hammaddesinin de hurda olduğunu söyledi.

Bornova Pınarbaşı'nda faaliyet gösteren "Ünal Metal" isimli hurda geri dönüşüm şirketini 1996 yılında kuran 3 çocuk babası Ünal, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) üyesi. Ünal, "Tesisimizde metal ve metal dışı birçok atığın hammaddeye geri dönüşümünü sağlıyoruz" diye konuştu.



ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİM

Geri dönüşüm sektörünün hem çevreye hem de ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu belirten Ünal, kurumsal demir çelik fabrikalarıyla işbirliği yaptıklarını kaydetti. Çekirdekten yetiştiği geri dönüşüm sektöründe olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ünal, "Mesleğimi severek yapıyorum. Dünyaya bir daha gelsem yine hurda geri dönüşümü işi ile uğraşırım" ifadelerini kullandı.