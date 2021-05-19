

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada, "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." çağrısında bulunmuştu.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından tüm Türkiye, 19 Mayıs'ın 102. yıl dönümü dolayısıyla saat 19.19'da bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendiriyor.