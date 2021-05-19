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Haberler Gündem Son dakika: 84 milyon tek yürek! Türkiye balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu

Son dakika: 84 milyon tek yürek! balkonlardan 'nı okudu

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bugün ’nin dört bir yanında pandemi tedbirleri altında kutlanıyor. Saat 19.19’da tüm Türkiye hep bir ağızdan ’nı okudu.

19.05.2021, 19:24 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021, 19:40


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada, "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." çağrısında bulunmuştu.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından tüm Türkiye, 19 Mayıs'ın 102. yıl dönümü dolayısıyla saat 19.19'da bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendiriyor.

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