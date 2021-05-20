Aman Dikkat!

Pandemi nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından yeni normalleşmeyle rahat bir nefes alan vatandaşlar, adeta kendini meydanlara attı. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek sahil kenarlarını dolduran binlerce vatandaş, zor günlerin ardından özgürlüğün tadını çıkardı.

17 günlük kısıtlamanın sonrasında dün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilk tatilini yaşayan İzmir halkı, gün boyunca açık alanlarda vakit geçirdi. Özellikle 1. Kordon, Konak, Karataş'tan Güzelyalı'ya kadar uzanan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karşıyaka sahil kesimi ve Bostanlı rekreasyon alanı hınca hınç doluydu.

BÜYÜK YOĞUNLUK OLUŞTU

Kimileri çimlere oturmayı tercih ederken, kimileri de yanında getirdiği portatif masa ve sandalyelerin üzerinde vakit geçirdi. Sevdikleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, "Sıcak havalarda evde olmaktan çok sıkıldık. Bu günleri iple çekiyorduk. Meğer dışarıda rahatça gezebilmek en büyük özgürlükmüş, kıymetini yeni anlıyoruz" yorumlarını yaptı.

İzmir polisi de yoğun kalabalığın yaşandığı alanlarda denetimlerini daha da sıkı şekilde sürdürdü. Bir yandan maske kontrolleri yapan emniyet görevlileri bir yandan da şüphelendiği şahısların kimlik sorgulamalarını gerçekleştirdi. Ege Bölgesi'nin gözde tatil beldeleri de doldu taştı. Herhangi bir kısıtlama olmadığı için sabahın erken saatlerinde kendilerini dışarı atan vatandaşlar ve turistler, gün boyu deniz kıyısında vakit geçirdi.

■ ERCAN AKGÜN