Gençler Ata’ya akın etti

Kutlamalar kapsamında ilk tören Anıtkabir'de gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki gençlik heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti. Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ziyaretin ardından Anıtkabir gençlerin ziyaretine açıldı. Gençler akın akın Ata'sını ziyaret etti.



İZMİR

İZMİR MEYDANLARINDA BAYRAM COŞKUSU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, orta öğretim okul idarecileri ve öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi.



BORNOVA'DA BANDOLU KUTLAMA

İzmir Bornova'da 19 Mayıs kapsamında gerçekleştirilen bandolu kutlama ilgi çekti.

ANTALYA

Antalya'daki kutlamalarda dalgıçlar deniz yüzeyinde 25 metreye 17 metre büyüklüğünde Türk bayrağı açtı.



BURSA

Bursa'da kutlamalara katılan 102 motosikletli sporcu hep birlikte bayrak açtı.



İSTANBUL

Kadıköy'de klasik araçlar ana caddelerde konvoy oluşturdu. Konvoy sırasında sürücüler kornalarıyla vatandaşları selamlarken, vatandaşların bayram coşkusu da görülmeye değerdi.



BALIKESİR

Balıkesir Valiliği'nce organize edilen kutlamalarda şehir merkezinde motorlarla 19 Mayıs korteji düzenlendi.