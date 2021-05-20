Kutlamalar kapsamında ilk tören Anıtkabir'de gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki gençlik heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti. Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ziyaretin ardından Anıtkabir gençlerin ziyaretine açıldı. Gençler akın akın Ata'sını ziyaret etti.
İZMİR
İZMİR MEYDANLARINDA BAYRAM COŞKUSU
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, orta öğretim okul idarecileri ve öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi.
BORNOVA'DA BANDOLU KUTLAMA
İzmir Bornova'da 19 Mayıs kapsamında gerçekleştirilen bandolu kutlama ilgi çekti.
ANTALYA
Antalya'daki kutlamalarda dalgıçlar deniz yüzeyinde 25 metreye 17 metre büyüklüğünde Türk bayrağı açtı.
BURSA
Bursa'da kutlamalara katılan 102 motosikletli sporcu hep birlikte bayrak açtı.
İSTANBUL
Kadıköy'de klasik araçlar ana caddelerde konvoy oluşturdu. Konvoy sırasında sürücüler kornalarıyla vatandaşları selamlarken, vatandaşların bayram coşkusu da görülmeye değerdi.
BALIKESİR
Balıkesir Valiliği'nce organize edilen kutlamalarda şehir merkezinde motorlarla 19 Mayıs korteji düzenlendi.
Gençler Ata’ya akın etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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