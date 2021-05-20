HSK seçiminde uzlaşı sağlandı!

Yargı camiasının merakla beklediği HSK üye seçimleriyle ilgili olarak Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon raporunu tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen genel toplantıda 7 üye için siyasi uzlaşı sağlandı. Buna göre, HSK üyeliği için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından seçilecek 7 üyeden 4'ü Cumhur İttifakı'nın, 3'ü ise Millet İttifakı'nın adayı olacak.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ UZLAŞIYI GÖRÜŞTÜ

Başvuran 118 aday arasından komisyonda belirlenen isimler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak. SABAH, HSK seçimlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Çankaya Köşkü'nde yaptığı görüşmede de konuşulduğunu, HSK seçimleriyle ilgili olarak uzlaşı sağlanması üzerinde durulduğunu daha önce de duyurmuştu.

4 İSMİ BAŞKAN ERDOĞAN ATAYACAK

TBMM'de seçilecek 7 isim sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 4 isim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak. Erdoğan tarafından seçilecek 4 üye ilk derecedeki Hakimler ve Savcılar arasından olacak. 4 üyeden 1'i idari yargı kökenli, 3'ü ise adli yargıdan belirlenecek.