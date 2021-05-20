Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çirkin Binyamin Netanyahu benzetmesi nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

SKANDAL BENZETME

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. İşgalci İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara değinene Akşener, İsrail'i bırakıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İSRAİL YERİNE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Akşener, çirkin bir benzetmede bulunarak Başkan Erdoğan'ı, İsrail'in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetti.

"İSRAİLLİ VERSİYONU" İFADESİNİ KULLANDI

Akşener, "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.

AK Parti'den Başkan Erdoğan'a çirkin ifadeler kullanan Akşener'e tepki