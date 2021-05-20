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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'e tazminat davası

Son dakika haberi... Başjan , hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Genel Başkanı hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e tazminat davası

20.05.2021, 12:49 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021, 13:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çirkin Binyamin Netanyahu benzetmesi nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

SKANDAL BENZETME
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. İşgalci İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara değinene Akşener, İsrail'i bırakıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İSRAİL YERİNE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Akşener, çirkin bir benzetmede bulunarak Başkan Erdoğan'ı, İsrail'in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetti.

"İSRAİLLİ VERSİYONU" İFADESİNİ KULLANDI
Akşener, "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.

AK Parti'den Başkan Erdoğan'a çirkin ifadeler kullanan Akşener'e tepki

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