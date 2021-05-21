BioNTech ile Türkiye 90 milyon dozda anlaştı

Türkiye'nin, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 90 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine, Türkiye'ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi. Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının 2021'de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, amaçlarının, salgını sona erdirmek, hastane yatışlarını azaltmak ve normal hayata dönmeye yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara mümkün olduğunca çok Kovid-19 aşısı sağlamak olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için minnet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

SONBAHARDA BAĞIŞIKLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yaptığı açıklamada, 10 milyon doz Sinovac, sonbahara kadar ise 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini söylemişti. Koca, aynı zamanda aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtti. Bakan Koca, aşı takvimindeki hedefin, Haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu belirterek, Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak aşılarla, Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortalarında yakalanabileceğine dikkati çekmişti.