“Kandil’in ışıkları artık sönmüştür”

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü hepimiz görüyoruz" dedi. Meclis'e gelişinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek şu ana kadar 121 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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