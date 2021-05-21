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Haberler Gündem “Kandil’in ışıkları artık sönmüştür”

“Kandil’in ışıkları artık sönmüştür”

“Kandil’in ışıkları artık sönmüştür”

21.5.2021

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü hepimiz görüyoruz" dedi. Meclis'e gelişinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek şu ana kadar 121 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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