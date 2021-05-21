“Kandil’in ışıkları artık sönmüştür”

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü hepimiz görüyoruz" dedi. Meclis'e gelişinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek şu ana kadar 121 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.