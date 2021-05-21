MEB'den yüz yüze sınav kararı! Ortaokullara sınav muafiyeti

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerin ardından, ilkokul ve ortaokullarda ikinci dönem yüz yüze sınav uygulamalarını yeniden düzenledi. İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakıldı.

YÜZ YÜZE SINAVA İSTEYENLER GİRECEK

İlkokul ile ortaokullarda ikinci dönem sınav notu olan öğrenciler için bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak.

HANGİ PUANLAR GEÇERLİ OLACAK?

Edinilen son dakika bilgisine göre bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme yapılmayacak. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmuyor. İlkokul ile ortaokullarda ikinci dönem sınav notu olan öğrenciler için bu sınavlar geçerli olacak. Bu öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınavla puan yükseltme fırsatı verilecek.

Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup, istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacak.

Seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak.

İLKOKULLARDA ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRECEK

İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır. Öğrenciler, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

BİR SINAV NOTU KARNEYE YANSIYACAK

Seçmeli olan dersler de dahil olmak üzere bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacaktır.

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