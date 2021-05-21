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Haberler Gündem Son dakika: İsrail polisi Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’ya cemaate ses bombalarıyla saldırdı

Son dakika: polisi Cuma namazı sonrası ’ya cemaate ses bombalarıyla saldırdı

Son dakika haberi... polisi Cuma namazı sonrası ’da cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayı'ndan henüz açıklama yapılmadı.

Son dakika: İsrail polisi Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’ya cemaate ses bombalarıyla saldırdı

21.05.2021, 14:11 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021, 14:42

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail'in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa'dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi. İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.

Son dakika: İsrail basını duyurdu: Ateşkes kararı!

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