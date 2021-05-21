Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail'in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.
Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa'dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi. İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.
Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.Son dakika: İsrail basını duyurdu: Ateşkes kararı!
Son dakika: İsrail polisi Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’ya cemaate ses bombalarıyla saldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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