Haberler Gündem Son dakika: İsrail polisi Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’ya cemaate ses bombalarıyla saldırdı

Son dakika: İsrail polisi Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’ya cemaate ses bombalarıyla saldırdı

Son dakika haberi...İsrail polisi Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’da cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayı'ndan henüz açıklama yapılmadı.

21.05.2021, 14:11 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021, 14:42