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Haberler Gündem Son Dakika... Uygulanan aşı miktarı 27.5 milyonu geçti

Son Dakika... Uygulanan miktarı 27.5 milyonu geçti

Son dakika haberi, 'de uygulanan sayısının hızla arttığını gösteriyor. Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 618 bin 359'a ulaştı.

Son Dakika... Uygulanan aşı miktarı 27.5 milyonu geçti

21.05.2021, 19:51

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