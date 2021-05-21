Son Dakika... Uygulanan aşı miktarı 27.5 milyonu geçti
Son dakika haberi, Türkiye'de uygulanan aşı sayısının hızla arttığını gösteriyor. Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 618 bin 359'a ulaştı.
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