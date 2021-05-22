24 ilde operasyon yapıldı 130 kişi gözaltında alındı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/ PDY'nin emniyet, jandarma ve adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında toplam 127 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 24 ilde 67 şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 46'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. Öte yandan, örgütün adalet teşkilatında operasyonel GSM hattı kullanarak, örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 60 mahrem imam hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çanakkale merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen bir başka operasyonda ise 84 kişi gözaltına alındı.

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