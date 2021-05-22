Çetelere geçit yok

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli, Antalya, Muğla, Mersin, Balıkesir, Adana, Aydın ve İzmir'de, 'Sahil Rüzgarı' adı verilen operasyon düzenlendi. Saat 06.00 sıralarında eş zamanlı olarak başlayan operasyonlarda İzmir'de 30 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'DA 14 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Aydın'ın Nazilli ve Germencik ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Germencik'in Reisköy mahallesinde liderliğini Mustafa Y.'nin yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, vatandaşlardan zorla para aldıkları, yağma ve uyuşturucu ticareti suçlarına karıştıkları kaydedildi. Aydın'da yapılan baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin girdiği evlerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, fişek, senet ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İRANLI ZEHİR TACİRİ KISKIVRAK YAKALANDI

MUĞLA'NIN Bodrum ve Marmaris ilçelerinde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak ve Nitelikli Yağma" suçlarını işledikleri tespit edilen 3 ayrı suç örgütüne yönelik olarak eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda aranan 23 kişiden 17'si yakalanarak gözaltına alındı, 6 kişi ise aranıyor. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek, farklı türde 750 tabanca fişeği, 3 pompalı tüfek, 258 tüfek fişeği, 4 kesici alet, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınanların arasında İranlı uyuşturucu tüccarının da bulunduğu kaydedildi.

KAZIM YÖRÜKÇE/ ADEM ÜLKER