Terörle ilintili olanlar basın kartı taşıyamayacak

"BASIN Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni düzenlemeyle basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlara "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak veya örgüte yardım etmek suçlarından hüküm giymemiş olma" ibaresi eklendi. İletişim Başkanlığı, Basın Kartı Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle, gazetecilik mesleğinin ve basın kartının saygınlığı artırılırken, terör başta olmak üzere her türlü suçla ilintili kişilerin basın kartı taşımasının önüne geçen ve demokrasi ile birlikte ifade ve basın özgürlüğünü koruyan maddelerin güçlendirildiğini bildirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne geçen maddeler güçlendirildi. Söz verdiğimiz gibi, basın kartının saygınlığını artırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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