Whatsapp Türkiye’de geri adım attı

WHATSAPP'IN, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrası söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı belirtildi. Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin Türkiye'de uygulanmayacak olmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Alınan tedbir kararı sonrasında söz konusu güncellemenin, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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