Çözümsüzlüğün bedeli Türklere ödetilemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs sorununa ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden katıldığı KKTC'deki su sorununu bitiren projenin açılış töreninde özetle şunları söyledi:

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

KKTC su sıkıntısı yaşıyor. Kıbrıs'ta aşırı çekim neticesinde yeraltı suyuna deniz suyu karışmakta, bu durum yeraltı sularının tuzlanmasına neden olmaktadır. Bu sorunun çözümü için Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a içme ve sulama amaçlı su götürülmesi her dönem gündeme gelmiş ancak bu proje bir türlü gerçeğe dönüşmemiştir. Modern içme suyu arıtma tesisi ve dağıtım hattı ile Kuzey Kıbrıs'ın tamamına içme suyu temin ettik. Dünyada eşi benzeri olmayan bu projenin isale hattında meydana gelen arızayı da en kısa sürede çözüme kavuşturduk. Bugün de sulama iletim tünelinde ışığı göreceğiz. Su sıkıntısını giderecek projelerimizle Kıbrıs Türk'ünü kimseye muhtaç etmeme kararlılığımızı ortaya koyduk.

KİMSEYE MUHTAÇ ETMEYİZ

Kıbrıs Türk'ü adaletsizliğin ve çifte stardartın ne olduğunu gayet iyi biliyor. Kapalı kapılar ardından Kıbrıs Türklerinin hakkını teslim edenler iş icraata geldiğinde hep 3 maymunu oynadılar. Kıbrıslı kardeşlerimizi öz yurtlarında azınlık statüsüne mahkum etmek istediler. Kıbrıs müzakereleri Rum tarafının uzlaşmaz, adadaki gerçeklerden kopuk tutumu ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Nisan sonunda Cenevre'de düzenlenen gayri resmi toplantı dönüm noktası olmuştur. Kıbrıs Türkleri kalıcı çözüm yolunda yeni, makul, adil önerilerde bulundular. Raf ömrünü tamamlamış modeller üzerinde vakit harcamak yerine artık adada farklı kültür, dil, geleneklere sahip iki ayrı devletin olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Türkiye olarak biz de sayın Tatar liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının önerilerine tam destek verdik. Sayın Tatar'ı gösterdiği liderlik, kararlı duruş nedeniyle tebrik ediyorum.

İKİ DEVLET MESAJI

Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir. Her iki devletin nasıl işbirliği yapabileceği belirlenmelidir. Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile, eşit statüsü teyit edilmeli, müzakereler bundan sonra başlamalıdır. İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini reddetmek demektir. Ne bizim ne KKTC'nin böyle bir hak gaspına rızası yoktur.