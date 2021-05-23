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Haberler Gündem Emine Erdoğan’dan Dönüşüm Pazarı’na destek çağrısı

’dan Dönüşüm Pazarı’na destek çağrısı

Emine Erdoğan’dan Dönüşüm Pazarı’na destek çağrısı

23.5.2021

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nce düzenlenen ve geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"na destek çağrısı yaptı. Masum çocukların görüntülerinin kendilerini derinden yaraladığını belirten Erdoğan, "Kudüs'teki her bir çocuğun acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kardeşlik hukuku hiç şüphesiz dayanışma ruhunu gerektirir. Sizin de kullanmadıklarınız, Filistinli çocuklar için umut olsun" ifadelerini kullandı
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