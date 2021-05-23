  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Polonya 24 adet Türk SİHA’sı satın aldı

24 adet ’sı satın aldı

Polonya 24 adet Türk SİHA’sı satın aldı

23.5.2021

POLONYA Savunma Bakanlığı, Türkiye'den 4 filo yani 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA'sı satın almak için anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Mariusz Blaszczak, ülkesine ilk teslimatın 2022'de yapılacağını kaydetti. İki ülke arasındaki imzaların ise, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın salı günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında atılması bekleniyor. Bu tedarikle birlikte Türkiye, bir NATO ülkesine ilk defa SİHA ihracatı gerçekleştirmiş oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Polonya 24 adet Türk SİHA’sı satın aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.