Polonya 24 adet Türk SİHA’sı satın aldı

POLONYA Savunma Bakanlığı, Türkiye'den 4 filo yani 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA'sı satın almak için anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Mariusz Blaszczak, ülkesine ilk teslimatın 2022'de yapılacağını kaydetti. İki ülke arasındaki imzaların ise, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın salı günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında atılması bekleniyor. Bu tedarikle birlikte Türkiye, bir NATO ülkesine ilk defa SİHA ihracatı gerçekleştirmiş oldu.

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