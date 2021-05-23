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Haberler Gündem Yunan dövüp ölüme itti, Türk askerleri kurtardı

Yunan dövüp ölüme itti, Türk askerleri kurtardı

Yunan dövüp ölüme itti, Türk askerleri kurtardı

23.5.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerince dövülüp, para ve kimlikleri alınarak, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmek istenen 42 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu. Paylaşımda, göçmenlerin görüntülerine de yer verildi. Bir göçmen, "Biz 2 gün önce Uzunköprü'den Yunanistan'a gittik. Bizi Yunanistan polisi yakaladı. Yakaladıkları zaman pantolonlarımızı çıkardı ve bize vurdu. Herkesi bu hale getirdiler. 2 gün boyunca bize yemek ve su vermediler. Para ve telefonlarımızı aldılar hatta bazı arkadaşlarımızın pantolonlarını aldılar" dedi.
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