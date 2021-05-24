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Haberler Gündem Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li öldürüldü

bölgesinde 6 PKK/YPG’li öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li öldürüldü

24.5.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröre geçit yok. Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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