Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da yoğun mesai

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki programlarının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. Erdoğan bir süre çalışmalar yaptıktan sonra saat 20.00 sıralarında buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.



ŞAMPİYONLARA TEBRİK

ŞAHİNBEY Belediye Ampute takımının tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da tebrik telefonu geldi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu arayan Erdoğan, futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu ile tüm Gazianteplileri şampiyonluktan ötürü tebrik etti.