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Haberler Gündem CHP’nin Çarkçıbaşı Kemal Kılıçdaroğlu!

CHP’nin Çarkçıbaşı Kemal Kılıçdaroğlu!

CHP’nin Çarkçıbaşı Kemal Kılıçdaroğlu!

24.5.2021

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şaşırtan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda, "Ben seçildiğimde eleştirilerden ders alacağım.
Seçildiğimde beni özgürce eleştirebilecekler" vaadinde bulunarak adaylığa yeşil ışık yaktı. Kılıçdaroğlu bu vaadinden dakikalar sonra ise CHP'nin Millet İttifakı'nın bir parçası olduğunu hatırlatarak, partisinin adayı olmadığını söyledi.
CHP lideri, "Partimizin şu an bir adayı yok" dedi.

HAKAN TEKİN

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