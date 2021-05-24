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'nün 'Hicret Abisi' 'da yakalandı

'da, /PDY üyelerinin sahte kimlikle yurt dışına kaçmalarına yardımcı olan örgütün 'Hicret abisi' sivil memur İ.D. saklandığı evde yakalandı. Düzenlenen operasyonda başkası adına hazırlanan sahte kimlikler de ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün 'Hicret Abisi' Ankara'da yakalandı

24.05.2021, 18:47 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021, 18:47

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik olarak daha önce gerçekleştirilen operasyonda firar eden örgütün 'Hicret abisi' sivil memur İ.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hakkında 3 ayrı mahkemeden yakalama kararı bulunan İ.D.'nin, uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucunda Etimesgut ilçesinde saklandığı adres belirlendi. İ.D. düzenlenen operasyonda başkası adına hazırlanan sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ve FETÖ üyesi firari şüphelilere sahte kimlik düzenlenebilmesi için veri aktarımı sağladığı, ayrıca şüphelilerin yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu saptandı. FETÖ'nün 'Hicret Abisi' olduğu belirlenen İ.D.'nin saklandığı evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve sahte kimlik yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimlik ve kimlik bilgileri ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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