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Irak'ın kuzeyinde MİT-TSK operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında 4 /KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde MİT-TSK operasyonu
DHA

24.05.2021, 16:11

MİT, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğu belirlendi. 2 araç içinde tespit edilen 4 örgüt mensubuna yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Operasyonda 2'si üst düzey olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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